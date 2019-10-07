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Бразильский боец намерен опротестовать результат победного для себя боя 

RT на русском + ещё 1 8 часов назад
Боец опротестует результат победного для себя боя
Фото: @dhlimamma Instagram
Команда бразильского бойца смешанных единоборств Диего Лима намерен опротестовать результат поединка с Люком Джумо.
«Мы довольны тем, что Диего одержал победу, но хотим знать, почему один из судей решил отдать победу Джумо. Мы с уважением относимся к Люку, но раздельное решение судей не отображает того, что происходило в октагоне», — цитирует MMA Junkie менеджера спортсмена Алекса Дэвиса.
Команда Лимы намерена добиться изменения результата боя на победу спортсмена единогласным решением судей.
Ранее сообщалось, что армянский боец ММА отказался отпускать соперника после удушающего приёма.
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