«Давай потанцуем, детка»: Конор бросил вызов Хабибу

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор добавил в твиттер видео боя против Хабиба Нурмагомедова.
«Черт, давай потанцуем в Москве, детка», — подписал пост Конор и добавил хештеги «дерьмо из автобуса», «бегать и гадить одновременно».
Fuck an 8 count let’s dance baby #1yearago #moscow #shitinthebus #runningandshittingatthesametime pic.twitter.com/q5uF2omvkP— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 7, 2019
Год назад Макгрегор проиграл Хабибу удушающим приемом в четвертом раунде.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов собирается провести следующий бой в России.