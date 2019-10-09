Стали известны сроки завершения карьеры Федора Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко рассказал на пресс-конференции о том, когда планирует завершить карьеру, передает ТАСС.

Известно, что ближайший бой россиянина пройдет 29 декабря в Японии. Его вероятным соперником называют представителя США Куинтона Джексона. Однако завершит карьеру Емельяненко только через три поединка. Последни из тура пройдет в России.

"Да, я думаю об уходе. У меня уже возраст, хоть я и чувствую себя хорошо. Я осознаю свой возраст и понимаю, что мне пора уходить.

Я поговорил с президентом турнира Bellator Скоттом Кокером , вместе мы решили, что пора сделать турне, которые завершит мою карьеру", — рассказал 43-летний боец.