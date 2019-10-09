Менеджер Нурмагомедова обратился к Фергюсону

Али Абдельазиз, представляющий интересы чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова , призвал Тони Фергюсона не уклоняться от боя с россиянином.

«Тащи сюда свою задницу в марте или апреле, получай и проваливай, завершай карьеру. Вот и всё», — приводит слова Абдель-Азиза ESPN.

Тони Фергюсон является первым номером рейтинга UFC в лёгкой весовой категории. Поединок американца и Хабиба Нурмагомедова срывался уже несколько раз по причине травм обоих спортсменов.

Ранее Нурмагомедов пожаловался на усталость после участия в форуме «Синергия».