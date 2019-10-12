Боец MMA пришел в ужас от издевательств над школьником

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
6 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
1 3
Зенит Зенит
Локомотив М
Локомотив М
2 1
Арсенал Арсенал
ЦСКА
ЦСКА
1 3
Ростов Ростов
6 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
1 4
Челси Челси
Арсенал
Арсенал
1 0
Борнмут Борнмут
Манчестер Сити
Манчестер Сити
0 2
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
6 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Мальорка
Мальорка
2 0
Эспаньол Эспаньол
Сельта
Сельта
1 0
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
0 0
Атлетико М Атлетико М
6 октября

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
5 1
Аугсбург Аугсбург
Вольфсбург
Вольфсбург
1 0
Унион Унион
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 2
Вердер Вердер
18 октября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ахмат
Ахмат
19:30
Локомотив М Локомотив М
18 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Гранада
Гранада
22:00
Осасуна Осасуна
18 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
21:30
Байер Байер
19 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
14:00
Урал Урал
Спартак М
Спартак М
16:30
Рубин Рубин
Зенит
Зенит
19:00
Ростов Ростов
19 октября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Эвертон
Эвертон
14:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Астон Вилла
Астон Вилла
17:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Челси
Челси
17:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
19 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
14:00
Барселона Барселона
Атлетико М
Атлетико М
17:00
Валенсия Валенсия
Хетафе
Хетафе
19:30
Леганес Леганес
19 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Унион
Унион
16:30
Фрайбург Фрайбург
Фортуна
Фортуна
16:30
Майнц Майнц
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Вольфсбург Вольфсбург
20 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
11:30
Крылья Советов Крылья Советов
Уфа
Уфа
14:00
ЦСКА ЦСКА
Арсенал
Арсенал
16:30
Сочи Сочи
20 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
18:30
Ливерпуль Ливерпуль
20 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Алавес
Алавес
13:00
Сельта Сельта
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
15:00
Бетис Бетис
Эспаньол
Эспаньол
17:00
Вильярреал Вильярреал
20 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
16:30
Падерборн 07 Падерборн 07
Хоффенхайм
Хоффенхайм
19:00
Шальке-04 Шальке-04

Боец MMA пришел в ужас от издевательств над школьником и вмешался 

Lenta.ru 2 часа назад
Боец MMA пришел в ужас от издевательств над школьником
Фото: AP
Американский боец смешанного стиля (MMA) Диллон Дэнис отыскал школьника, который стал жервтой издевательств в школе, и предложил подростку помощь в тренировках по бразильскому джиу-джитсу. Переписку он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.
26-летний боец сперва опубликовал ролик, где школьник терпит побои со стороны других подростков. Дэнис признался, что у него «разрывается сердце» при просмотре этого видео и заявил о готовности вмешаться в ситуацию. Позже спортсмен опубликовал переписку с мальчиком, где предложил последнему оплатить абонемент на занятия бразильским джиу-джитсу.
Диллон Дэнис известен по выступлениям в Bellator. На его счету два победных поединка. До этого американец успешно выступал на турнирах по грэпплингу и бразильскому джиту-джитсу. В борьбе он одержал 18 побед и потерпел 16 поражений. Выступая на турнирах под эгидой Международной федерации бразильского джиу-джитсу (IBJJF) он семь раз выигрывал первое место среди обладателей цветных поясов.
Дэнис выступает в качестве тренера по грэпплингу для ирландского бойца Конора Макгрегора. В октябре 2018-го у него возник конфликт с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. После победы над Макрегором, российский боец покинул октагон и напал на американца.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Последние новости
Семья Заворотнюк показала архивные фото актрисы Семья Заворотнюк показала архивные фото актрисы Раскрыта утечка секретной информации об испытаниях российского супероружия Раскрыта утечка секретной информации об испытаниях российского супероружия В Кремле ответили на предложение разрешить смертную казнь В Кремле ответили на предложение разрешить смертную казнь
Комментарии1
MMA , Конор Макгрегор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дубль Рондона помог Венесуэле обыграть Боливию
Дубль Рондона помог Венесуэле обыграть Боливию
Циципас послал Медведева и Россию. Ему не стыдно?
Циципас послал Медведева и Россию. Ему не стыдно?39
Фернандес пропустит матч с Кипром
Фернандес пропустит матч с Кипром
За рекордом и путевкой: Россия сыграет на Кипре
За рекордом и путевкой: Россия сыграет на Кипре2
Неймар установил рекорд сборной Бразилии
Неймар установил рекорд сборной Бразилии1
Видео