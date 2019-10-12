Боец MMA пришел в ужас от издевательств над школьником и вмешался

Американский боец смешанного стиля (MMA) Диллон Дэнис отыскал школьника, который стал жервтой издевательств в школе, и предложил подростку помощь в тренировках по бразильскому джиу-джитсу. Переписку он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

these videos break my heart nobody should have to go though this, if anyone knows how to contact him i wanna get him into martial arts immediately #fuckbullies pic.twitter.com/Mz5vEHj8Qo— Dillon Danis (@dillondanis) 11 октября 2019 г. 26-летний боец сперва опубликовал ролик, где школьник терпит побои со стороны других подростков. Дэнис признался, что у него «разрывается сердце» при просмотре этого видео и заявил о готовности вмешаться в ситуацию. Позже спортсмен опубликовал переписку с мальчиком, где предложил последнему оплатить абонемент на занятия бразильским джиу-джитсу.

Диллон Дэнис известен по выступлениям в Bellator. На его счету два победных поединка. До этого американец успешно выступал на турнирах по грэпплингу и бразильскому джиту-джитсу. В борьбе он одержал 18 побед и потерпел 16 поражений. Выступая на турнирах под эгидой Международной федерации бразильского джиу-джитсу (IBJJF) он семь раз выигрывал первое место среди обладателей цветных поясов.