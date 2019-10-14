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Глава UFC рассказал о планах по Нурмагомедову 

RT на русском + ещё 19 3 часа назад
Глава UFC рассказал о планах по Нурмагомедову
Фото: © Ethan Miller/Getty Images/AFP
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, какой поединок организация планирует организовать для действующего чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Сейчас надо устроить поединок Хабиба и Тони Фергюсона. Конор? Он входит в тройку лучших бойцов мира. Сейчас он невероятно сосредоточен на возможном матче-реванше с Хабибом», — приводит слова Уайта TMZ.
В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе, после чего Уайт назвал Фергюсона следующим претендентом на титул.
Ранее сообщалось, что бой Фергюсона и Нурмагомедова может пройти в Нью-Йорке.
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