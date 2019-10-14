Белорусскую красавицу нокаутировали на турнире по MMA в Японии

Трёхкратная чемпионка мира по тайскому боксу Екатерина Вандарьева из Беларуси проиграла американке Джанет Тодд на турнире One FC в Токио. Во втором раунде 28-летняя Вандарьева пропустила удар ногой в голову, после чего не смогла продолжить поединок. Видео опубликовали в официальном «твиттере» One FC.

После боя Вандарьева опубликовала пост в своём «инстаграме», прикрепив текст к афише поединка.

«Сегодня я проиграла! Знала же, что с американкой нельзя раскрываться, но в итоге словила хай-кик. Даже не знаю пока, расстроилась ли я сильно…