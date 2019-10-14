Белорусскую красавицу нокаутировали на турнире по MMA

Трёхкратная чемпионка мира по тайскому боксу Екатерина Вандарьева из Беларуси проиграла американке Джанет Тодд на турнире One FC в Токио. Во втором раунде 28-летняя Вандарьева пропустила удар ногой в голову, после чего не смогла продолжить поединок. Видео опубликовали в официальном «твиттере» One FC.
Посмотреть видео можно в «Твиттере».
Japanese-American star Janet Todd wipes out Ekaterina "Barbie" Vandaryeva with 💥 CRACKING 💥 Round 2 knockout! #WeAreONE #ONEChampionship #ONECentury pic.twitter.com/JtAG7h8W7e— ONE Championship (@ONEChampionship) 13 октября 2019 г.
После боя Вандарьева опубликовала пост в своём «инстаграме», прикрепив текст к афише поединка.
«Сегодня я проиграла! Знала же, что с американкой нельзя раскрываться, но в итоге словила хай-кик. Даже не знаю пока, расстроилась ли я сильно…
Откровенно говоря, после всего пережитого в Японии в плане организации и допуска к бою внутри одно облегчение, что лечу наконец-то домой, что всё закончилось. Спасибо моей сопернице за бой, я знаю, это сделает меня сильнее! Мне, наверное, нужен был этот пинок. Всем спасибо за поддержку, я это ценю… очень. Ну а я иду дальше», — написала она.