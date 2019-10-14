Хорватский боец ММА лишился пальца во время уборки урожая

Хорватский боец смешанных единоборств Зоран Дод при помощи комбайна лишился пальца во время уборки урожая. Об этом сообщает The Sun.

В госпитале спортсмену наложили швы, но палец сохранить не удалось.

При этом спортсмен сохраняет оптимизм и намерен драться против своего следующего соперника, Тархана Ибрагимова из Австрии. Бой состоится в субботу, 19 октября 2019 года.

"Данная неприятность не помешает мне в подготовке к следующему поединку. В нашем спорте бывают ситуации и посерьезнее", — сказал Дод.

Ранее сообщалось, что тело английского фаната обнаружено перед матчем квалификации Евро-2020.