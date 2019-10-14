Друг Хабиба описал конец карьеры бойца

«Я думаю, он проведет максимум два боя. Это мое мнение. Мы на эту тему серьезно не общались, но, думаю, максимум два, потолок — три», — сказал он в интервью «Спорт-экспрессу».

По его словам, у организма есть свой ресурс, и Нурмагомедов должен вовремя уйти из спорта, чтобы никто не увидел его поражения.

Махачев заявил, что есть большая вероятность, что следующий бой Хабиба пройдет в России.

«Хабиб встречался с представителями UFC в России. UFC, наверное, озвучит какую-то сумму для организаторов. Если они потянут, то бой в России состоится», — отметил спортсмен.

Ранее Хабиб Нурмагомедов назвал имя своего следующего соперника. В интервью YouTube-каналу Netcast Zone он сообщил, что весной следующего года встретится в бою с американцем Тони Фергюсоном.