Друг Хабиба описал конец карьеры бойца 

До окончания карьеры Хабибу Нурмагомедову осталось два-три боя. Такое предположение сделал друг Нурмагомедова, российский боец смешанных единоборств (UFC) Ислам Махачев.
«Я думаю, он проведет максимум два боя. Это мое мнение. Мы на эту тему серьезно не общались, но, думаю, максимум два, потолок — три», — сказал он в интервью «Спорт-экспрессу».
По его словам, у организма есть свой ресурс, и Нурмагомедов должен вовремя уйти из спорта, чтобы никто не увидел его поражения.
Махачев заявил, что есть большая вероятность, что следующий бой Хабиба пройдет в России.
«Хабиб встречался с представителями UFC в России. UFC, наверное, озвучит какую-то сумму для организаторов. Если они потянут, то бой в России состоится», — отметил спортсмен.
Ранее Хабиб Нурмагомедов назвал имя своего следующего соперника. В интервью YouTube-каналу Netcast Zone он сообщил, что весной следующего года встретится в бою с американцем Тони Фергюсоном.