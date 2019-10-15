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Кровавое месиво: Мирзаева избили за слова о Хабибе? 

Газета.Ru 32 минуты назад
Кровавое месиво: Мирзаева избили за слова о Хабибе?
Фото: РИА Новости
Стали известны подробности избиения российского бойца Расула Мирзаева в 2016 году. В сети появилось видео, на котором окровавленному спортсмену наносят удары и требуют от него извинений. По некоторым данным, Мирзаева искалечили за нелестные высказывания в сторону чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Видеозапись нападения на Мирзаева, произошедшего в 2016 году в Москве в его собственной квартире, опубликовал телеграм-канал Mash, раскрывший также обстоятельства инцидента.
На ролике видно, как Расул Мирзаев с окровавленным лицом лежит на кафельном полу на спине. На нем сверху, плотно держа спортсмена, сидит другой человек, а вокруг стоят еще люди.
Находящиеся в помещении неизвестные избивают спортсмена бейсбольной битой и ногами, нанося удары по голове и ногам, а также достают металлическую цепь, предлагая сломать Мирзаеву ноги.
При этом нападавшие требуют от бойца принести извинения, и Мирзаев действительно несколько раз просит прощения, в то время как удары продолжают сыпаться. После этого один из мужчин обещает в следующий раз «уничтожить одним взглядом» спортсмена, если тот снова «выступит против» какой-то личности.
По утверждению канала, речь может идти о действующем чемпионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибе Нурмагомедове.
Сообщается, что все якобы случилось из-за конфликта, который произошел у Мирзаева и фанатов Нурмагомедова в том же 2016 году несколькими днями ранее в одном из ночных клубов Москвы.
В том месте отдыхал также спарринг-партнер и друг ирландца Конора Макгрегора Артем Лобов, которому группа молодых людей, болеющих за Хабиба, и стала предъявлять претензии. Их суть заключалась в том, что ирландец избегает поединка с россиянином.
Мирзаев, по сообщению Mash, вступился за Лобова, в результате чего в клубе состоялись перепалка и потасовка, а потом ее участники нагрянули в квартиру бойца.
В результате нападения спортсмен получил тяжелые травмы, после которых смог вернуться в октагон лишь спустя два года.
«У каждого своя жизнь, у каждого свои испытания. Наверное, бог посылает мне эти испытания, чтобы я становился крепче. Я никогда не ломался. Единственное, что меня может успокоить — это смерть. ММА — мой любимый вид спорта. Полностью отдаюсь ему, работаю над собой. Я люблю эту работу. И я хочу продолжать это делать», — так в 2018 году Мирзаев прокомментировал изданию Bloodandsweat возобновление своей спортивной карьеры.
При этом несколько раз возвращение Мирзаева откладывалось из-за рецидивов.
«У меня была гематома паховой связки. Врачи сказали, что лучше не рисковать. Даже когда я просто пропускал проход в ноги, падал от боли и ничего не мог сделать. Решил, что лучше сняться. А все остальные разговоры — это просто разговоры. Я знаю, как все было. Знают мои тренера, знают мои спарринг-партнеры», — объяснял он в том же году Sport24.
Однако после инцидента с избиением слухи по поводу сложных отношений между Мирзаевым и Хабибом продолжили появляться.
Так, в мае прошлого года первый снялся с боя, а позднее появилась информация, что произошло это якобы из-за полученной травмы в результате конфликта с Нурмагомедовым. Сам Мирзаев уверяет, что он решил все свои проблемы с чемпионом UFC.
«Конфликт с Хабибом? Просто два мужика встретились, пообщались, дали по рукам и разошлись. А прочие домыслы пошли из-за публики, которой нужен хайп, которой нужно создавать негативную атмосферу между бойцами. В чем суть конфликта? Были претензии у обеих сторон. Мы просто поговорили, дали по рукам и условились, что больше не будем комментировать друг друга», — подчеркнул Мирзаев.
Мирзаева долгое время считали одним из наиболее талантливых бойцов России. Однако на профессиональном уровне к 33-м годам он провел лишь 20 поединков, одержав 18 побед и дважды проиграв. Во время тяжелых жизненных ситуаций, которые настигли Расула, появился Хабиб Нурмагомедов, ставший впоследствии чемпионом UFC. По словам Мирзаева, он не завидует Орлу, а гордится его успехами.
«Я не завидую Хабибу, рад за него. Я не воспользовался своим шансом, а он это сделал. Он — тот земляк, который добился того, чего не смог я. Он выиграл пояс и победил одного из сильнейших бойцов мира (Конора Макгрегора — «Газета.Ru»)», — отметил он.
Свой последний поединок Мирзаев провел на турнире ACA 99, уступив нокаутом Шамилю Шахбулатову.
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Mash: Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба Mash: Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба Президент UFC хочет реванша Нурмагомедова с Макгрегором Президент UFC хочет реванша Нурмагомедова с Макгрегором Заломил руку: как Стивен Сигал преподал урок Александру Емельяненко Заломил руку: как Стивен Сигал преподал урок Александру Емельяненко
Комментарии8
MMA , Статьи , Артем Лобов , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , Расул Мирзаев , Газета.Ru
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