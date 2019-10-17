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Хабиб сорвал пресс-конференцию в Москве 

Рамблер + ещё 15 4 часа назад
Хабиб сорвал пресс-конференцию в Москве
Фото: РИА Новости
Российский боец Хабиб Нурмагомедов ушел с пресс-конференции в Москве из-за незаполненного зала. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.
По данным канала, спортсмен приехал, но в последний момент решил не выходить к журналистам. По версии Life Shot, ему не понравилось, что в зале мало людей.
В итоге с журналистами общались коллеги Нурмагомедова. Они выражали надежду, что боец придет, но он так и не появился.
РИА Новости сообщало, что 17 октября Нурмагомедов проведет в пресс-центре МИА «Россия Сегодня» первую в России пресс-конференцию после победы над Дастином Пуарье и защиты титула. Предполагалась, что он расскажет там о своих планах на будущее.
Как сообщал «Рамблер», ранее Нурмагомедов рассказал, что завершит карьеру через два или максимум три года.
«Я не хочу драться всю жизнь, я знаю, что это очень тяжело. Я знаю, что приходит много молодых, голодных парней, и я знаю, что всегда быть непобедимым и неоспоримым чемпионом — это почти невозможно», — заявил боец.
В октябре 2018-го Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором в бою за титул чемпиона UFC в легком весе. Недавно стало известно, что Нурмагомедов может провести бой с американцем Тони Фергюсоном в Нью-Йорке весной 2020 года.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии2
MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , РИА Новости
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