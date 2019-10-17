Хабиб сорвал пресс-конференцию в Москве

Российский боец Хабиб Нурмагомедов ушел с пресс-конференции в Москве из-за незаполненного зала. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

По данным канала, спортсмен приехал, но в последний момент решил не выходить к журналистам. По версии Life Shot, ему не понравилось, что в зале мало людей.

В итоге с журналистами общались коллеги Нурмагомедова. Они выражали надежду, что боец придет, но он так и не появился.

РИА Новости сообщало , что 17 октября Нурмагомедов проведет в пресс-центре МИА «Россия Сегодня» первую в России пресс-конференцию после победы над Дастином Пуарье и защиты титула. Предполагалась, что он расскажет там о своих планах на будущее.

Как сообщал «Рамблер», ранее Нурмагомедов рассказал, что завершит карьеру через два или максимум три года.

«Я не хочу драться всю жизнь, я знаю, что это очень тяжело. Я знаю, что приходит много молодых, голодных парней, и я знаю, что всегда быть непобедимым и неоспоримым чемпионом — это почти невозможно», — заявил боец.