Менеджера Нурмагомедова отказались пускать на бои 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
18 октября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ахмат
Ахмат
0 2
Локомотив М Локомотив М
18 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Гранада
Гранада
1 0
Осасуна Осасуна
18 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
3 0
Байер Байер
19 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
14:00
Урал Урал
Спартак М
Спартак М
16:30
Рубин Рубин
Зенит
Зенит
19:00
Ростов Ростов
19 октября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Эвертон
Эвертон
14:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Астон Вилла
Астон Вилла
17:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Лестер Сити
Лестер Сити
17:00
Бёрнли Бёрнли
19 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
14:00
Барселона Барселона
Атлетико М
Атлетико М
17:00
Валенсия Валенсия
Хетафе
Хетафе
19:30
Леганес Леганес
19 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
16:30
Бавария Бавария
Фортуна
Фортуна
16:30
Майнц Майнц
Вердер
Вердер
16:30
Герта Герта
20 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
11:30
Крылья Советов Крылья Советов
Уфа
Уфа
14:00
ЦСКА ЦСКА
Арсенал
Арсенал
16:30
Сочи Сочи
20 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
18:30
Ливерпуль Ливерпуль
20 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Алавес
Алавес
13:00
Сельта Сельта
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
15:00
Бетис Бетис
Эспаньол
Эспаньол
17:00
Вильярреал Вильярреал
20 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
16:30
Падерборн 07 Падерборн 07
Хоффенхайм
Хоффенхайм
19:00
Шальке-04 Шальке-04
21 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
22:00
Арсенал Арсенал
25 октября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Рубин
Рубин
19:30
Урал Урал
25 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
22:00
Лестер Сити Лестер Сити
25 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
22:00
Алавес Алавес
25 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Майнц
Майнц
21:30
Кёльн Кёльн
26 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
14:00
Уфа Уфа
Ахмат
Ахмат
16:30
Арсенал Арсенал
Ростов
Ростов
19:00
Сочи Сочи
26 октября

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
14:30
Астон Вилла Астон Вилла
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
17:00
Эвертон Эвертон
Уотфорд
Уотфорд
17:00
Борнмут Борнмут
26 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Барселона
Барселона
×
Реал Мадрид Реал Мадрид
Леганес
Леганес
17:00
Мальорка Мальорка
Вальядолид
Вальядолид
19:30
Эйбар Эйбар
26 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Бавария
Бавария
16:30
Унион Унион
Падерборн 07
Падерборн 07
16:30
Фортуна Фортуна
Шальке-04
Шальке-04
16:30
Боруссия Д Боруссия Д

Менеджера Нурмагомедова отказались пускать на бои 

Lenta.ru 5 часов назад
Менеджера Нурмагомедова отказались пускать на бои
Фото: @aliabdelaziz000
Руководство Professional Fighting League (PFL) временно запретило посещать свои турниры главе Dominance MMA Али Абдель-Азизу. Об этом сообщает ESPN.
Таким образом в организации отреагировали на то, что в отношении Абдель-Азиза было заведено дело о нападении. Менеджер, который, в частности, представляет интересы российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, стал участником потасовки на одном из турниров PFL. В организации рассчитывают дождаться завершения судебных тяжб.
На турнире 11 октября Абдель-Азиз ударил Абе Каву, который является вице-президентом компании First Round Management. Кава известен тем, что представляет американца Джона Джонса — первого номера в рейтинге бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) без учета весовых категорий.
Помимо Нурмагомедова Абдель-Азиз представляет других бойцов UFC: Камару Усмана, Генри Сехудо и прочих. В марте менеджер стал инициатором потасовки с бойцом Колби Ковингтоном после турнира UFC. После случившегося Ковингтон рассказал СМИ о смертельных угрозах со стороны Абдель-Азиза.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Последние новости
Назван автор матерного послания в адрес России в Сирии Назван автор матерного послания в адрес России в Сирии Названы условия транзита газа через Украину Названы условия транзита газа через Украину Опубликовано тайное письмо офиса Зеленского о согласии на «формулу Штайнмайера» Опубликовано тайное письмо офиса Зеленского о согласии на «формулу Штайнмайера»
Комментарии1
MMA , Джон Джонс , Хабиб Нурмагомедов , Генри Сехудо , Усман Камара
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роналду зарабатывает в Instagram больше, чем в «Ювентусе»
Роналду зарабатывает в Instagram больше, чем в «Ювентусе»
Рублев вышел в полуфинал Кубка Кремля
Рублев вышел в полуфинал Кубка Кремля
В Англии проведут турнир MMA по схеме из 1990-х
В Англии проведут турнир MMA по схеме из 1990-х
Скончался оставивший СССР без Евро футболист
Скончался оставивший СССР без Евро футболист2
Семин рассказал о травме Джорджевича
Семин рассказал о травме Джорджевича
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение