В Англии проведут турнир MMA по схеме из 1990-х

В Манчестере состоится турнир по смешанным единоборствам (MMA) Euro Fight Night (EFN), где сразу десять бойцов в один вечер поспорят за главный приз. Об этом сообщается на сайте Eventbrite.

Бойцовский вечер пройдет 19 октября. На нем состоится гран-при в полутяжелом весе. Один из десяти спортсменов получит шанс заключить контракт с крупным промоушеном. Поединки будут проводится по международным правилам MMA. Коррективы внесены в структуру боя: они будут состоять из одного пятиминутного раунда (кроме двухраундового финала). Если два раунда финального поединка не выявят победителя, бойцы проведут дополнительные пять минут в октагоне.

Создателем EFN выступает британский тренер Джон Кавана . Он известен по работе с ирландским бойцом Конором Макгрегором , который становился чемпионом британского промоушена Cage Warriors и Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях.

Ранние турниры по MMA проходили по схожей схеме. В таких соревнованиях победителем становился лучший из восьми или десяти участников. В частности, Хойс Грейси стал первым победителем турнира UFC в 1993 году, проведя три схватки за вечер. В России и странах бывшего СССР также были популярны турниры-восьмерки.