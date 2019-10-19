Слуцкий пошутил над Дзюбой и нарвался на ответ

Футболист выложил фотографию с картонным бюстом, который ему подарили болельщики на тренировочной базе. «Тот случай, когда копия намного лучше оригинала», — отреагировал в комментариях Слуцкий. В ответ Дзюба написал: «Ой, кто это у нас там? На вашу бы не хватило картона».

Дзюба играл под руководством Слуцкого в сборной России, которую тренер возглавлял с 2015-го по 2016-й.

С лета 2018 года Слуцкий тренирует «Витесс». После девяти туров команда занимает четвертое место в чемпионате Нидерландов, имея в активе 20 очков. До этого Слуцкий возглавлял клуб английского Чемпионшипа «Халл Сити» и московский ЦСКА , с которым стал трехкратным чемпионом России.

Дзюба с 2015 года выступает за «Зенит». Вместе с петербургской командой он стал чемпионом России и выиграл Кубок страны. Футболист в составе сборной России получил путевку на чемпионат Европы 2020 года.