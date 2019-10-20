Новая жертва: Макгрегора обвинили в изнасиловании

Макгрегор вновь обвиняется в сексуальном насилии

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вновь оказался под следствием из-за сексуального насилия, сообщает TMZ.

По информации источника, жертвой стала 20-летняя женщина. Сообщается, что инцидент произошел в машине, которая была припаркована рядом с одним из баров в Дублине. У преступления также есть свидетели, имена которых, согласно законам страны, не разглашаются.

Стоит отметить, что обвинение в сексуальном насилии для Макгрегора не первое в 2019 году. Первый инцидент произошел в марте 2019 года, полиция продолжает расследование.

Ранее сообщалось, что Макгрегор опубликовал фото на фоне герба России.