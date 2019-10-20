Макгрегор сфотографировался у визового центра России

Макгрегор сфотографировался у российского визового центра

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сфотографировался у российского визового центра, что может являться намеком для начала подготовки к возможному бою против российского чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова

Пост с изображением себя на фоне герба Российской Федерации спортсмен опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

О теоретической возможности проведения поединка в 2020 году также заявлял глава промоушена Дэйна Уайт.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов в соцсетях вступил в перепалку с Макгрегором.