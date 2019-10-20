«Это фиаско, алкаш»

Схватка началась с того, что ирландец опубликовал яростный пост на английском. Он разгневался на представителя UFC, который заявил, что Конор больше не босс, и не может диктовать условия. касающиеся боя-реванша с Хабибом. Конор в ответ разразился отповедью-сумятицей с упоминанием «шатра в песке» и «обманутой лошади».

«Это фиаско, алкаш», — нанес удар Нурмагомедов в комментарии.

Who’s not the man? Your man had that marquee event did he? More like an event in a marquee. A tent in the fucking sand it was. Keep spoofing to your self horse. Jock strap sniffer championships. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 19, 2019

Ирландец не замедлил с контратакой. Причем ответил по-русски, видимо, воспользовавшись программой-переводчиком.

«Увидимся в Москве, киска», — ответил Макгрегор. Так он намекнул на возможный реванш и новый бой в российской столице.

Однако российский спортсмен оставил за собой последнее слово в твиттер-поединке, заявив, что «в Москве насильников не ждут».

Напомним, западная пресса сообщила на днях, что Макгрегора могут обвинить в изнасиловании 20-летней девушки в Дублине. Пока официальных обвинений ему не предъявлено.

Макгрегор также выложил снимок, где он стоит в помещении с гербом России, намекая на то, что сдал документы на российскую визу.

В октябре прошлого году Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором и защитил титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).