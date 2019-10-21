Монгол и Руки-Базуки сошлись в октагоне

Олег Монгол победил Руки-Базуки в бою по правилам ММА

Блогер Олег Монгол одержал победу в поединке по правилам смешанных единоборств против коллеги по цеху Кирилла Терёшина , более известного как «Руки-Базуки». Судья остановил бой после запрещённого в профессиональном спорте приёма.

Запись битвы между «фриками» была опубликована в YouTube 19 октября. Поединок между Монголом и Терешиным состоялся в Хакассии и был назван «главным боем вечера». С первых минут раунда «синтоловый качок» занял центр площадки и нанёс несколько точных ударов оппоненту в голову. После очередного хука Монгол потерял равновесие и рухнул на настил, однако, сориентировавшись на канвасе, оказался в партере лучше своего соперника. В результате блогер занял позицию «фул-маунт» и повёл Терешину запрещённый в профессиональном спорте удушающий приём — надавил локтем на горло оппоненту. Тем не менее Монгол был признан победителем.

«Роднулькины мои победа за мной! Руки Базуки проявил себя достойно! Приехал на мою территорию и показал на что способен», — прокомментировал блогер бой в Instagram.

Также в публикации Монгол посоветовал «диванным критикам» хоть раз выйти в ринг и там показать, «какие они Рэмбо».

Ранее, как сообщал «Рамблер», Кирилл Терёшин в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале заявил, что готов избавиться от синтоловых вставок в руки, поскольку с момента, как были сделаны инъекции, у него не прекращаются сильные боли. Медики, осмотрев пациента, пришли к выводу, что решению проблемы блогера требуется особый подход: в руках частично пропала нервная проводимость, появились проблемы с рефлексами и вообще нет мышц. Позже менеджер «Рук-Базук»пояснил СМИ, что дата операции до сих пор не назначена, поскольку «никто не берётся делать».