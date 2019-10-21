Макгрегор впервые даст пресс-конференцию Москве

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор проведёт пресс-конференцию в Москве.
Ирландский боец впервые проведёт подобное мероприятие в России по приглашению букмекерской компании Parimatch.
Пресс-конференция состоится 24 октября.
Последний, на данный момент, бой Макгрегор провёл в октябре 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе, где проиграл российнину Хабибу Нурмагомедову удушающим приёмом в четвёртом раунде. После боя произошла потасовка с участием членов обеих команд, вследствие чего спортсмены и другие участники инцидента получили длительные дисквалификации.
Ранее сообщалось, что Макгрегор опубликовал фото на фоне герба России.