Магомедшарипов рассказал о схватке с олимпийским чемпионом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Забит Магомедшарипов рассказал о спарринге с олимпийским чемпионом по вольной борьбе Абдулрашидом Садулаевым. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

26-летний Магомедшарипов прокомментировал известное видео в YouTube, где он проводит схватку с борцом. Боец отметил, что дружит с Садулаевым и неоднократно боролся с ним на спаррингах.

«Он очень мощный и взрывной борец — удалось это прочувствовать», — сказал Магомедшарипов. Он также допустил, что 23-летний олимпийский чемпион имеет шансы удачно проявить себя в MMA. «Там хватает выходцев из борьбы. Показывают неплохие результаты. А Садулаеву нужно только поставить защиту от ударов руками, ногами», — добавил он.

Садулаев — олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе. Летом борец рассказал СМИ, что несколько организаций уже предложили ему выступления в MMA. В частности, Садулаев упомянул Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).

Магомедшарипов выступит на московском турнире UFC 9 ноября. Соперником россиянина станет американец Кэлвин Каттар.