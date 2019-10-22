Хабиб вспомнил о футбольном прошлом с Махачевым

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал архивное фото в Instagram.

На снимке боец смешанного стиля (MMA) запечатлен на футбольном поле со спарринг-партнером Исламом Махачевым

"Лет шесть прошло вроде бы. А Ислам до сих пор не собрал команду, которая реванширует ту игру. Где ты, брат", — подписал публикацию спортсмен.

Махачев решил ответить на призыв друга.

"Это был единственный ра, когда ты выиграл в футбол. И то потому, что за меня играл", — написал в комментариях боец.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов взял уроки кулинарии у известного турецкого шеф-повара.