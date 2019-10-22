Нурмагомедов и Махачев обменялись шутками в Instagram

«По-моему, шесть лет прошло, но до сих пор Ислам не смог собрать команду, которая взяла бы реванш за ту игру. Просто скажи мне, где», — подписал фотографию в Instagram Нурмагомедов, на которой изображены он сам и Махачев на футбольном поле.

Ислам на это отреагировал своей шуткой: «Это был единственный раз, когда ты выиграл в футбол и то, потому что за меня играл».