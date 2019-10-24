Макгрегор назвал Нурмагомедова трусом

«Не уверен, что Нурмагомедов представляет Россию. Не встречал такого человека, чтобы он представлял Россию с той же гордостью, с какой я поднимаю флаг Ирландии. Его отец хочет, чтобы он поднял флаг, но он сам этого не хочет. Он чуть не погиб, пытаясь согнать вес. Он боится рисков, а такие бойцы не выступают долго. Я вырубил Порье за 90 секунд, а он боролся с ним на протяжении трёх раундов. Все россияне знают, что дагестанцы бегут. То же самое произошло в Бруклине. Реванш неизбежен», — заявил Макгрегор журналистам.

В первом поединке с Нурмагомедовым, который состоялся в рамках турнира UFC 229 в октябре 2018 года в Лас-Вегасе, ирландец проиграл сдачей.

Ранее Макгрегор рассказал, когда проведёт следующий бой в UFC.