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«Я прилетел в Россию, а Хабиб улетел. Типичный дагестанец» 

Lenta.ru 3 часа назад
«Я прилетел в РФ, а Хабиб улетел. Типичный дагестанец»
Фото: РИА Новости
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор приехал в Москву и провел пресс-конференцию для российских СМИ и блогеров. На ней он вспоминал прошлогодний поединок с Хабибом Нурмагомедовым, говорил о неизбежности их реванша в Москве, не обошелся без оскорблений в адрес бывшего соперника и делился планами на будущее. «Лента.ру» побывала на мероприятии и публикует самые яркие эпизоды выступления Макгрегора.

Внезапный визит

За неделю до пресс-конференции Макгрегора пообщаться с журналистами должен был его обидчик — Хабиб Нурмагомедов. Мероприятие было анонсировано в последний момент, что не помешало большому числу журналистов его посетить. Правда, сам Хабиб пресс-конференцию проигнорировал. Сообщалось, что боец приехал на место, но в последний момент изменил планы. Почему — до сих пор загадка. Спортсмен никак не прокомментировал ситуацию. За него отдувались другие: представитель компании-спонсора Нурмагомедова, организовавшей встречу, его двоюродный брат Умар и другой боец Тагир Уланбеков — давний друг Хабиба.
Конор (вот так сюрприз) оказался более обязательным. Но обо всем по порядку… Ведь поначалу во внезапный приезд ирландца в Россию не верилось. До Москвы бывший чемпион должен был дать пресс-конференцию в Киеве. Когда в СМИ появились сообщения, что в назначенный день Конор не прибыл в украинскую столицу, закрались сомнения: а не повторится ли сценарий с Нурмагомедовым. Макгрегор и организовавшая его приезд компания Parimatch слово сдержали: пообщавшись с украинскими журналистами, ирландец приехал в Москву.
Пресс-конференция должна была пройти в центре столицы. Найти нужный вход в здание на Тверской не составило труда — возле него скопилась толпа. Солидная очередь из журналистов и блогеров, группа фанатов, тщетно пытавшихся пробраться внутрь — ажиотажа вокруг Макгрегора было явно больше, чем в аналогичной ситуации с Нурмагомедовым. Хотя, в случае с российским бойцом, пресс-конференция анонсировалась скромнее.
Каких-то два часа ожидания и Макгрегор появился на сцене. Появился, как и подобает звезде, с помпой. В строгом костюме, стильных очках, ставших фирменным аксессуаром нового Конора-бизнесмена, под национальный ирландский мотив. Боец вышел в центр сцены, широко развел руки в стороны и началось!
Макгрегор был привычно красноречив, не обошлось и без коронного «I don't give a fook». Мы предлагаем выжимку самых ярких цитат Конора.

О распорядке дня и правильных привычках

Формирование привычки занимает 66 дней. И сейчас я нарабатываю новые. Я рано ложусь спать и рано встаю. Верю, что организованность — главный ключ к успеху. Любой успешный человек, встречавшийся мне в жизни ведет упорядоченную жизнь. Идет спать по расписанию, встает по расписанию. У меня в карьере были взлеты и падения. Но вот вам один пример. У меня было два боя против Нейта Диаса. К первому поединку я готовился беспорядочно. Я тренировался только тогда, когда чувствовал, что хочу этого. Перед реваншем я пересмотрел подход, все структурировал и смог победить более крупного соперника. Так что порядок — ключ к успеху, поверьте.

О боязни рисковать и возвращении в октагон

Вы знаете, зачем я приехал в Россию. Бой-реванш между нами неизбежен. Но я не жду соперника. Он известен тем, что никогда не рискует. Я же другой человек и готов объявить вам, что возвращаюсь в октагон. 18 января 2019 года. «Ти-Мобайл Арена», Лас-Вегас. Там состоится мое возвращение. Осталось 12 недель! Я уже согласовал с UFC дату, но не могу дать вам имя оппонента. Ведь UFC — находчивая компания. Если я назову вам соперника, они обязательно его заменят. Спросите у промоушена, с кем я буду драться, потому что мне насрать, кого бить.

О планах на будущее

После возвращения в октагон я буду искать встречи с победителем боя между Хорхе Масвидалем и Нейтом Диасом. У нас с Нейтом уже есть история — мы должны поставить в ней точку и провести третий поединок. Потом я хочу подраться в Москве с победителем боя Фергюсон — Нурмагомедов. Я вновь пройду этот путь и стану чемпионом UFC. Я столького достиг и не желаю подводить фанатов. Хочу сконцентрироваться на спорте.

О реванше с Нурмагомедовым

Весь мир заслужил увидеть этот реванш, бой должен пройти здесь, в Москве. Я чувствую, что подвел фанатов и людей, которые в меня верят, но мы это исправим. Я подойду к поединку свежим, собранным и без травм. Я не буду пить, меня ничто не будет отвлекать, я буду сфокусирован на бое. И мы разберемся во всем раз и навсегда.

О национальной принадлежности и планах Нурмагомедова

По какой-то причине Хабиб боится драться со мной в Москве. Он вообще представляет Россию? Я так не думаю. Никогда не видел его с российским флагом. Я вот всегда с гордостью поднимаю ирландский. Он боится. А фанаты хотят этого боя. Даже его собственный отец хочет этого боя. А чего хочет он? Заставить другого спуститься в его вес (речь идет о желании Нурмагомедова встретиться с канадцем Жоржем Сен-Пьером, большую часть карьеры выступавшем в среднем весе, — прим. «Ленты.ру»), при том, что он сам чуть не умер, пытаясь уложиться в рамки легкого веса. Он боится рисковать. Такой человек не удержится на вершине.

О страхе Нурмагомедова

Хабиб бегает от меня. Дагестанцы всегда убегают. Любой русский человек вам это подтвердит. Каждый чеченец это подтвердит. Дагестанцы трусы, и Хабиб трус. Он убежал от меня, когда я приехал в Бруклин (речь идет об инциденте с нападением Макгрегора на автобус с бойцами UFC, произошедшем весной 2018 года, — прим. «Ленты.ру»). Он может бежать, но он не спрячется меня. Он даже с собственной пресс-конференции сбежал. Это в его природе. Но поверьте, я за ним приду.

О настрое на поединки

Настрой идет от того, как ты готовишься к бою, сколько сил прикладываешь. У меня в прошлом были поединки, к которым я готовился как положено и побеждал, а были менее удачные. К некоторым я подходил, не отвлекаясь ни на что, к другим так уже не получалось. Но теперь мой настрой базируется на правильном отношении к работе. Я структурирую свою жизнь.

О виски и Путине

Впервые я был в России летом 2018 года, когда Владимир Путин пригласил меня на финал чемпионата мира. Кстати, ведь первую бутылку виски собственного производства я подарил именно ему. Вторую забрал себе. Попробовал ли президент мой виски? Не знаю. Я передал бутылку его охранникам, они должны были проверить не было ли в ней яда.

О провокациях в Москве

Боюсь ли я провокаций? Не боюсь. Я не вижу людей Нурмагомедова в этом зале. Если кому-то нужно знать мое местоположение, то я здесь, в Москве. Остановился в отеле Ritz-Carlton. А где Хабиб? Кажется, улетел из России. Я прилетел, он улетел. Типичный дагестанец.

О начале спортивной карьеры

Не я нашел единоборства, а они меня нашли. Ирландцы известны любовью к дракам. Как, кстати, и любовью к выпивке. В детстве я хотел научиться стоять за себя. Поэтому и пошел в спорт. Чаще всего в единоборства попадают по двум причинам: «по наследству», когда твой отец занимается единоборствами, или для того, чтобы научиться постоять за себя. Я пришел в единоборства как раз поэтому. Ну а что было дальше, вы знаете.

Об отказе посетить бой Нурмагомедова с Порье в Абу-Даби

Мне был неинтересен этот бой. Я уже побеждал Порье в прошлом, зачем мне смотреть на него? Мне просто было неинтересно. Хабиб занимается тем, что нюхает чужие задницы. Зарабатывает этим на жизнь. Хотите узнать, как пахнет моя? Спросите у Хабиба. Хотите узнать, чем пахнет мой кулак? Спросите его брата и кузена.

О войне с Нурмагомедовым

У нас ожесточенное соперничество. Градус напряжения между нами действительно высок. Но эта война еще далеко не окончена. Может ли она когда-нибудь закончится? Возможно. Но вначале мы должны провести реванш.

О поражении от Нурмагомедова

Прошло 15 секунд первого раунда, а он уже попытался перевести меня в партер. Весь первый раунд он проходил в ноги. Что я думаю по поводу его приема? Пересматривал видео, в которым показано, как освобождаться от этого захвата сотни раз. Но у Хабиба есть навыки, и он ими воспользовался. Но я обязательно учту прошлые ошибки и буду готов к реваншу.
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Комментарии57
MMA , Статьи , Конор Макгрегор , Диас Нейт , Тагир Уланбеков , Владимир Путин , Lenta.ru
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