В Макгрегора метнули бутылку с желтой жидкостью

Неизвестный бросил в ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора бутылку во время встречи спортсмена с журналистами в Москве. Видео разместил корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров в своем Instagram.

Сосуд пролетел над головой 31-летнего Макгрегора. При этом боец среагировал на бросок и уклонился. На кадрах можно разглядеть, что содержимое бутылки было желтого цвета.

24 октября ирландец провел пресс-конференцию в Москве, рассказав о планах на следующий бой. После этого Макгрегор выступил в эфире российского телевидения, где, в частности, заявил о желании приобрести недвижимость в столице.