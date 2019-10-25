Член Зала славы UFC Кутюр перенес сердечный приступ

Член Зала славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рэнди Кутюр был госпитализирован. Об этом сообщает TMZ.

Как утверждает источник, 56-летний экс-боец промоушена перенес сердечный приступ. Это произошло после тренировки, когда он почувствовал недомогание и был сразу же доставлен в больницу.

Врачи утверждают, что в данный момент здоровью Кутюра ничего не угрожает.

Напомним, что спортсмен выступал в смешанных единоборствах (MMA) с 1997 года. В последний раз Кутюр выходил в октагон в августе 2011 года. Тогда он потерпел поражение и больше не выходил в клетку.