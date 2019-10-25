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Макгрегор отреагировал на толпу дагестанцев у его отеля в Москве 

Lenta.ru 1 час назад
«Убегают, трусят»: Макгрегор ответил дагестанцам
Фото: ТАСС
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор опубликовал сообщение в Twitter после того, как дагестанцы стали собираться у входа в его отель в Москве. Об этом сообщает портал Championat.com
«В этой игре есть только один крутой злодей. Этот ирландский зверь сейчас пишет сообщение. Прямо из своего президентского номера отеля "Ритц-Карлтон" в центре Москвы. Скоро увидимся», — написал он, однако позже удалил свою запись.
Отмечается, что пост появился после того, как дагестанцы начали расходиться.
Затем ирландец стал перечислять имена бойцов. Он вспомнил Зубайру Тухугова, Ислама Махачева, Хабиба Нурмагомедова. В настоящий момент и эти твиты удалены бойцом.
Ранее сообщалось, что несколько десятков дагестанцев осадили отель «Ритц-Карлтон», ожидая выхода Макгрегора. Собравшиеся объяснили, что приехали в центр Москвы после оскорбительного заявления ирландца о дагестанцах и Нурмагомедове.
Во время пресс-конференции 24 октября Макгрегор заявил, что Нурмагомедов боится драться с ним в Москве.
«Он дерется лишь с теми, кого может победить. Мы все знаем, кто такие дагестанцы. Они убегают, трусят. Такой же и Хабиб. Это в его природе. Он убежал со своей пресс-конференции здесь, в Москве», — сказал он.
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Комментарии114
MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , Ислам Махачев , Чемпионат.com
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