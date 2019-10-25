«Убегают, трусят»: Макгрегор ответил дагестанцам

Макгрегор отреагировал на толпу дагестанцев у его отеля в Москве

«В этой игре есть только один крутой злодей. Этот ирландский зверь сейчас пишет сообщение. Прямо из своего президентского номера отеля "Ритц-Карлтон" в центре Москвы. Скоро увидимся», — написал он, однако позже удалил свою запись. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор опубликовал сообщение в Twitter после того, как дагестанцы стали собираться у входа в его отель в Москве. Об этом сообщает портал Championat.com

Отмечается, что пост появился после того, как дагестанцы начали расходиться.

Затем ирландец стал перечислять имена бойцов. Он вспомнил Зубайру Тухугова, Ислама Махачева Хабиба Нурмагомедова . В настоящий момент и эти твиты удалены бойцом.

Ранее сообщалось, что несколько десятков дагестанцев осадили отель «Ритц-Карлтон», ожидая выхода Макгрегора. Собравшиеся объяснили, что приехали в центр Москвы после оскорбительного заявления ирландца о дагестанцах и Нурмагомедове.

Во время пресс-конференции 24 октября Макгрегор заявил, что Нурмагомедов боится драться с ним в Москве.