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Вызвал Хабиба, испугал Урганта: что творил Конор в Москве 

Газета.Ru 3 часа назад
Вызвал Хабиба, испугал Урганта: что творил Конор в Москве
Фото: ТАСС
Скандальный боец UFC Конор Макгрегор за короткий визит в Москву успел навлечь на себя гнев сотен дагестанцев, вступить в конфликт с блогером и увернуться от брошенной в него бутылки, вызвать Хабиба Нурмагомедова в студию вечернего шоу, испугав Ивана Урганта, и анонсировать бой в Москве. Ирландец даже заявил о поиске жилья в России и намерении привезти сюда детей.
Визит Конора Макгрегора в Москву, который оказался таким же скандальным, как и вся жизнь ирландца, подошел к концу.
Хаотичная пресс-конференция, которая началась позже на три часа из-за опоздания бойца, решившего попить кофе в отеле; оскорбительные высказывания в сторону действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и его родины, спровоцировавшие стихийный сбор недовольных дагестанцев у гостиницы Макгрегора; открытая тренировка, на которой спортсмен вступил в перепалку с блогером и был вынужден уворачиваться от брошенной в него бутылки…
Все эти события могли бы показаться трагедией, но в случае Конора, который давно уже не печется о собственном имидже и сосредоточен в основном на пиаре и провоцировании статусных соперников на прибыльный бой, это, безусловно, комедия.
Тем символичнее, что путешествие эпатажного ирландца в Россию завершилось выпуском программы «Вечерний Ургант», на которой боец проводил дуэль взглядов с морской свинкой, котенком и щенком и демонстрировал перед публикой свой фирменный выход в октагон, поясняя, что главное — это «сначала потереться об пол ногами», а потом «двигать вперед ведущей частью».
По просьбе ведущего Ивана Урганта Макгрегор даже вызвал в студию Нурмагомедова, дерзко закинув ноги на стол и заявив: «Хабиби, если хочешь узнать мое местоположение, то я прямо здесь!»
Ирландец был готов продолжать выпады в сторону Орла, но ведущий с испуганным видом его остановил, пошутив, что скоро станет известно, можно ли «доехать из Дагестана в Москву за три минуты».
В целом в ходе программы Конор словно пытался сгладить впечатление от скандальной пресс-конференции с выпадами в сторону дагестанского народа, которая состоялась ранее в этот же день.
Печально известный расточал комплименты России, обещал еще не раз приехать в гости и, может быть, даже остаться жить.
«Я очень люблю Россию и уважаю ее честный, старательный народ. Я очень хотел бы провести бой в Москве — обязательно это сделаю.
Сейчас уже просматриваю подходящие площадки здесь, где можно было бы проводить тренировки и жить. В планах купить в Москве большую недвижимость. Мне безумно нравится, как развита инфраструктура в вашей столице, это просто феноменально», — уверял спортсмен.
Пока ведущий подшучивал над тем, что еще через пару фраз Конор получит гражданство Российской Федерации, и что с такой же страстью, как о России, он говорит только о деньгах, ирландец уже высказывал планы посетить ближайший турнир UFC в Москве, который состоится 9 ноября.
«У вас скоро будет бойцовский вечер — я бы хотел на нем побывать. Если мне удастся найти подходящую площадку в Москве, то, возможно, я реально останусь. Готов даже привезти сюда детей.
Было бы здорово показать сыну эту замечательную страну и ее великую столицу. Это будет честь для меня», — продолжал Конор под ироничные замечания ведущего о том, что его знакомые как раз «продают квартиру в Черемушках».
Также ирландец с видимым удовольствием поведал о совместной фотографии с известным хоккеистом Александром Овечкиным, капитаном клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», которого он встретил на чемпионате мира — 2018 в России.
«Овечкин — это во всех смыслах прекрасный человек, истинно русский мужик. У него просто громадный кулак!
Для меня было честью встретиться с ним и сделать снимок на память, ведь я с большим уважением отношусь к русскому народу», — уверял Макгрегор.
На вопрос о странном завершении карьеры в апреле и объявлении о возвращении в спорт всего два дня спустя ирландец ответил без прикрас, хотя перед этим вдоволь насмеялся, признав, что его удачно подловили на хитрости.
«В UFC много такой политики, много закулисья. Иногда бойцам приходится напоминать о себе и своей ценности разными способами. Нужно, чтобы руководство осознало твою важность. Но в любом случае мы все в широком смысле бойцы. И я буду драться до самой смерти, бои не брошу.
Ирландцы в целом известны тем, что все время дерутся. Я с детства хотел научиться стоять за себя, а затем влюбился в смешанные единоборства и построил в спорте гениальную карьеру», — не стал скромничать Печально известный.
Глядя на чинного Макгрегора в костюме-тройке, галстуке и очках, постоянно издающего благодушные смешки и говорящего об уважении, сложно было представить, что это тот же самый человек, который недавно оскорблял один из народов России.
Однако земляки Хабиба не забыли провокационную пресс-конференцию: один из них — блогер по имени Нариман — посетил открытую тренировку ирландца для прессы и попытался выяснить у него лично, зачем он обвинил дагестанцев в трусости.
После короткой перепалки блогер кинул в Конора пластиковую бутылку, и его в срочном порядке вывели из зала. Чуть позже Нариман выложил в своем Instagram полное видео разговора с бойцом.
Как выяснилось, Макгрегор заявил блогеру, что нелестно высказался в адрес земляков Хабиба из-за того, что в Дагестане начали продавать окорока под названием «Конор Макгрегор» и тем самым выразили ему неуважение.
«Мой отец, мой брат — ты их всех считаешь трусами?» — спросил блогер.
«Да, считаю», — ответил Макгрегор, после чего ему пришлось уворачиваться от бутылки под крики «Что они тебе сделали?!».
Таким получился первый визит Печально известного в Москву. И кажется, что варианта развития событий теперь два: либо Конор пересмотрит свои взгляды на способы самопиара, либо бой в России ему все-таки лучше не проводить.
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Теги:
MMA , Статьи , Конор Макгрегор , Иван Ургант , Хабиб Нурмагомедов , Александр Овечкин
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