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Боец MMA отбил ноги сопернику и победил 

Lenta.ru 1 час назад
Боец MMA отбил ноги сопернику и победил
Фото: Lenta.ru
Индонезийский боец смешанного стиля (MMA) Рэнди Пангалила добился победы над Адхи Павитра техническим нокаутом на турнире ONE PRIDE MMA FIGHT NIGHT 33. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Caposa.
Павитра принялся обороняться от атак лежа на спине. Пангалила не стал сокращать дистанцию и вместо попытки занять доминирующее положение принялся наносить удары ногами по ногам соперника. В итоге рефери остановил поединок, присудив победу Пангалиле.
Для Пангалилы победа стала второй к ряду в профессиональной карьере. Боец ни разу не уступал по правилам MMA.
В январе нокаут после удара ногой по ноге произошел на MMA-турнире в Южной Корее. Тогда Сун Квон Киму хватило одного попадания по бразильцу Андре Оливейру.
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