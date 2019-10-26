Боец MMA отбил ноги сопернику и победил

Индонезийский боец смешанного стиля (MMA) Рэнди Пангалила добился победы над Адхи Павитра техническим нокаутом на турнире ONE PRIDE MMA FIGHT NIGHT 33. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Caposa.

Павитра принялся обороняться от атак лежа на спине. Пангалила не стал сокращать дистанцию и вместо попытки занять доминирующее положение принялся наносить удары ногами по ногам соперника. В итоге рефери остановил поединок, присудив победу Пангалиле.

Для Пангалилы победа стала второй к ряду в профессиональной карьере. Боец ни разу не уступал по правилам MMA.

В январе нокаут после удара ногой по ноге произошел на MMA-турнире в Южной Корее. Тогда Сун Квон Киму хватило одного попадания по бразильцу Андре Оливейру.