Порнозвезда Орион Старр (настоящее имя — Ребекка Бриггман) заявила, что намерена продолжить карьеру в ММА. На турнире Bellator она уступила нокаутом, своей соотечественнице, американке Элис Рид.
— Проиграна битва, но не война!, — написала Старр в Instagram. — Я так горжусь собой. Иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. Я вернусь в Bellator. Отличный бой, и я голода до новых поединков, чтобы преодолеть это. Благодарю свою команду за поддержку. Я буду работать еще больше, поверьте.
Порнозвезда провалила дебют в ММА. Ее нокаутировали серией ударов