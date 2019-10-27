Российский боец оправдал Макгрегора за слова о дагестанцах

Российский боец MMA оправдал Макгрегора за слова о дагестанцах

«Там есть легкий перегиб. Макгрегор на пресс-конференции не говорил, что дагестанцы — трусы. Он сказал, что они бегают. Но это не означает, что они трусы. Бегать можно по-разному», — заявил Шлеменко. Он отметил, что ирландца не испугали действия дагестанцев, и он лишь пытался зацепить Хабиба Нурмагомедова.

25 октября несколько десятков дагестанцев осадили отель «Ритц-Карлтон», ожидая выхода Макгрегора. Собравшиеся объяснили, что приехали в центр Москвы после оскорбительного заявления ирландца о дагестанцах.

Во время пресс-конференции 24 октября Макгрегор заявил, что Нурмагомедов боится драться с ним в Москве. «Дагестанцы — бегут и боятся, мы это знаем. Это видим и в Хабибе. Это в его природе», — сказал он.

Последний раз спортсмен дрался в Абсолютном бойцовском чемпионате в октябре 2018-го, когда проиграл Нурмагомедову в бою за чемпионский пояс в легком весе.