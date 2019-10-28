Нурмагомедов поделился мнением о боге

Нурмагомедов высказался о недовольстве всевышнего

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов вступил в диалог со своим подписчиком в Instagram. Болельщик поинтересовался у спортсмена о деньгах, которые он получает, участвуя в поединках.

Нурмагомедов опубликовал пост с цитатой:

«Единственная вещь, которую вы никогда не достигните, — это довольство людей. Приоритетом во всем делах и начинаниях должно стоять довольство всевышнего».

В комментариях один из пользователей спросил у бойца:

«Считаешь ли ты, что всевышний доволен тем, что ты участвуешь в боях за деньги?»

Нурмагомедов ответил отрицательно.

Последний бой россиянин провел в сентябре. Он победил американца Дастина Порье и защитил пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. За этот поединок он получил около шести миллионов долларов. Нурмагомедов второй раз защитил титул — в октябре прошлого года он оказался сильнее ирландца Конора Макгрегора

Всего за карьеру боец провел 28 поединков, победив в каждом из них.