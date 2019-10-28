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Нурмагомедов высказался о недовольстве всевышнего 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Нурмагомедов поделился мнением о боге
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов вступил в диалог со своим подписчиком в Instagram. Болельщик поинтересовался у спортсмена о деньгах, которые он получает, участвуя в поединках.
Нурмагомедов опубликовал пост с цитатой:
«Единственная вещь, которую вы никогда не достигните, — это довольство людей. Приоритетом во всем делах и начинаниях должно стоять довольство всевышнего».
В комментариях один из пользователей спросил у бойца:
«Считаешь ли ты, что всевышний доволен тем, что ты участвуешь в боях за деньги?»
Нурмагомедов ответил отрицательно.
Последний бой россиянин провел в сентябре. Он победил американца Дастина Порье и защитил пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. За этот поединок он получил около шести миллионов долларов. Нурмагомедов второй раз защитил титул — в октябре прошлого года он оказался сильнее ирландца Конора Макгрегора.
Всего за карьеру боец провел 28 поединков, победив в каждом из них.
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Теги:
MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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