Украинскую звезду реалити-шоу быстро нокаутировали на турнире по MMA. Видео

pic.twitter.com/Yfry1hlPhV— Streetfight Bancho (@streetfitebanch) 26 октября 2019 г. Польский боец смешанных единоборств Камил Хассан, известный под прозвищем Хасси, нокаутировал представителя Украины Олега Ряшенцева на турнире Fame MMA 5, который прошёл в польском городе Гданьске. Хассан отправил соперника в нокаут в первом раунде ударом ногой в голову.

Ряшенцев — звезда польского реалити-шоу Big Brother, работает фитнес-тренером. Он проживает в Польше, куда переехал из украинского города Запорожья. И для него, и для Хассана этот бой стал дебютным в смешанных единоборствах.