Отец Хабиба заявил о завершении карьеры сына

Отец Нурмагомедова сообщил о сроках завершения карьеры сына

Отец действующего чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов сообщил о сроках завершения карьеры сына. Об этом сообщает пресс-служба Fight Nights Global.

По его словам, окончание карьеры в смешанных единоборствах у Хабиба состоится через два-три боя.

Напомним, что 7 сентябр. 2019 года Нурмагомедов защитил пояс чемпиона организации в легком весе, задушив в третьем раунде претендента. на титул Дастина Порье.