Нурмагомедова сравнили с мёртвой собакой

Боец UFC сравнил Нурмагомедова с мёртвой собакой

Популярный боец UFC Нейт Диас накануне своего боя с Хорхе Масидалем рассказал о давнем конфликте с Хабибом Нурмагомедовым и возможном бое с ним.

Мне раньше было интересно подраться с Хабибом, а сейчас уже нет. Это всё равно, что пинать мёртвую собаку. Я просил бой с Хабибом, но мне ответили «нет». Но зачем мне драться с тем, кто уже проиграл, кто не хочет драться и кому я уже влепил пощёчину, — приводит слова Диаса ESPN.com.

2 ноября в Лас-Вегасе бой Диаса и Масвидаля станет главным событием шоу, а на кону будет стоять неофициальный титул главного подонка UFC.