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«Он должен будет уйти»: когда Хабиб попрощается с ММА 

Газета.Ru + ещё 10 2 часа назад
«Он должен будет уйти»: Хабиб попрощается с ММА
Фото: Газета.Ru
Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет еще минимум два боя и завершит карьеру в ММА. Об этом заявил его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов.
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и действующий непобежденный чемпион легкого дивизиона промоушена Хабиб Нурмагомедов в ближайшие годы попрощается с октагоном и уйдет на пенсию. Грядущее завершение карьеры своего сына анонсировал отец Орла Абдулманап Нурмагомедов, который в большом интервью рассказал и о ближайших планах бойца. По его словам, Хабиб проведет еще минимум два поединка. Максимум — три. После чего и попрощается со смешанными единоборствами.
«Хабиб должен будет уйти после того, как проведет два или три поединка», — цитирует Абдулманапа Нурмагомедова пресс-службе Fight Nights Global.
Интересно, что еще летом условия по новому контракту Орла с UFC, который он подписал в июле, были несколько иными. Так, Хабиб Нурмагомедов должен был провести как раз два поединка, но это было по состоянию на август 2019-го. В сентябре же российский чемпион легкого дивизиона промоушена защитил свой титул, одержав досрочную победу над американцем Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Из этого же следует, что после этого боя оставался еще один, и соперником, как утверждал и глава UFC Дана Уайт, и сам Хабиб вместе со своей командой, должен стать Тони Фергюсон. Официально поединок еще не анонсирован, но предполагается, что он состоится в марте-апреле 2020 года. По информации американских СМИ, этот бой пройдет в Нью-Йорке, хотя команда Нурмагомедова желает, чтобы турнир был организован в России.
«Бой Хабиба с Тони станет самым большим для UFC за всю историю существования организации. Никогда еще не было такого, чтобы у соперников были серии по 12 побед. У Хабиба она и вовсе составляет 28 боев», — заявил Абдулманап Нурмагомедов.
Что касается еще одних деталей нового контракта Нурмагомедова, то в нем, по некоторым данным, числится возможная встреча Хабиба против Жоржа Сен-Пьера. Правда, есть пара нюансов. Во-первых, 38-летний канадский боец уже почти год как завершил карьеру. Во-вторых, он выступал в полусреднем весе, а Нурмагомедов уже отмечал, что подниматься в другой дивизион не намерен и сосредоточен только на легком. В-третьих, UFC не видит никакой выгоды в этом противостоянии: ни в плане спортивных результатов и достижений, ни в финансовом.
Примечательно, что еще недавно свой грядущий уход из спорта анонсировал сам Хабиб.
«Мне осталось драться несколько лет, максимум два-три года. Драться всю свою жизнь я не намерен, это очень тяжело. Тем более надо отметить, что в спорте регулярно появляются новые бойцы, молодые и талантливые. Они сверхмотивированы и голодны до побед, потому оставаться непобежденным просто невозможно.
Так происходит во всех видах спорта. Когда-нибудь обязательно наступит день, когда вы проиграете. Нужно понимать, когда надо остановиться. Сейчас мне 31 год. Для спорта это не так много, но в 33-34 года я планирую покончить с этим», — цитирует Нурмагомедова MMAjunkie.
Учитывая же слова отца Орла о «двух-трех боях», то, естественно, первым же делом на ум приходит мысль не только о встрече россиянина с Тони Фергюсоном, но и о реванше с Конором Макгрегором. Именно повторной встречи Хабиба с ирландцем многие почему-то ожидают больше всего. В том числе и сам Макгрегор, который после своего поражения Нурмагомедову в октябре 2018-го так ни разу в октагон и не вышел.
Недавно Ноториус приезжал в Москву и на своей пресс-конференции анонсировал дату ближайшего боя — 18 января 2020 года. Хотя Дана Уайт заявил, что официально об этом говорить рано.
В команде Нурмагомедова же к повторной встрече с Макгрегором относятся скептически. Для Орла Конор — уже не соперник.
Так считает и отец российского чемпиона. В частности, Нурмагомедов-старший предложил ирландцу не Хабиба, а другого своего подопечного — Ислама Махачева. 28-летний российский боец подписал контракт с UFC в октябре 2014 года и даже успел ввязаться в допинговую историю. Так, в апреле 2016 года Американское антидопинговое агентство (USADA) обнаружило в его допинг-пробе мельдоний и отстранило бойца от соревнований. Впрочем, Махачеву удалось обжаловать наказание, доказав, что принимал мельдоний как лекарство в небольших количествах и отказался от препарата после того, как он был внесен в список запрещенных. Сейчас россиянин имеет серию побед из шести поединков. Всего же в его карьере за 20 боев числится только одно поражение — бразильцу Адриану Мартинсу после нокаута в первом раунде на турнире UFC 192.
«Реванш Хабиба и Конора? Теоретически он может состояться, если два бойца, которые имеют право драться с Хабибом, откажутся приехать в Россию. Это один из вариантов. Но для Конора, учитывая его нынешнее положение, большим боем станет встреча с Махачевым. Макгрегору будет непросто вернуться в октагон в нужных кондициях. Сейчас у него остаются только игры, радости и клоунада, а по факту он не побеждает. Только говорит. Это раньше он добивался результата, но сейчас уже нет. Махачев же разрушает все на своем пути и идет к своей цели. Думаю, через бой или два он заслужит титульный поединок», — подчеркнул Абдулманап Нурмагомедов.
Впрочем, учитывая всю пиар-кампанию реванша Конора с Хабибом не исключено, что Печально известный с Орлом все-таки еще раз встретится. Но если это и произойдет, то, вероятно, в последнем поединке Нурмагомедова в его карьере. Вторая победа над ирландцем станет крайне красивым уходом непобежденного россиянина.
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Теги:
MMA , Статьи , Тони Фергюсон , Дана Уайт , Конор Макгрегор , Абдулманап Нурмагомедов , Хабиб Нурмагомедов , Ислам Махачев
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