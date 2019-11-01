Макгрегор признал свою вину в нападении на пожилого мужчину 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
26 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
3 0
Уфа Уфа
Ахмат
Ахмат
1 1
Арсенал Арсенал
Ростов
Ростов
2 0
Сочи Сочи
26 октября

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
3 0
Астон Вилла Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 1
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
3 2
Эвертон Эвертон
26 октября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Леганес
Леганес
1 0
Мальорка Мальорка
Вальядолид
Вальядолид
2 0
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
2 0
Атлетик Б Атлетик Б
26 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
0 0
Боруссия Д Боруссия Д
Герта
Герта
2 3
Хоффенхайм Хоффенхайм
Бавария
Бавария
2 1
Унион Унион
27 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
0 2
Зенит Зенит
ЦСКА
ЦСКА
0 1
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
0 3
Спартак М Спартак М
27 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
1 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Норвич Сити
Норвич Сити
1 3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Ливерпуль
2 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
27 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Сельта
Сельта
0 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Гранада
Гранада
1 0
Бетис Бетис
Леванте
Леванте
0 1
Эспаньол Эспаньол
27 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
0 0
Аугсбург Аугсбург
Боруссия М
Боруссия М
4 2
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
29 октября

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Алавес
Алавес
1 1
Атлетико М Атлетико М
Барселона
Барселона
5 1
Вальядолид Вальядолид
30 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
1 2
Леванте Леванте
Валенсия
Валенсия
1 1
Севилья Севилья
Атлетик Б
Атлетик Б
3 0
Эспаньол Эспаньол
31 октября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Эйбар
Эйбар
2 1
Вильярреал Вильярреал
Мальорка
Мальорка
2 2
Осасуна Осасуна
Хетафе
Хетафе
3 1
Гранада Гранада
1 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
3 0
Падерборн 07 Падерборн 07
2 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Динамо М
Динамо М
1 1
Ахмат Ахмат
Уфа
Уфа
1 1
Локомотив М Локомотив М
Сочи
Сочи
1 2
Тамбов Тамбов
2 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Борнмут
Борнмут
1 0
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Арсенал
Арсенал
1 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Уотфорд
Уотфорд
1 2
Челси Челси
2 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
1 2
Валенсия Валенсия
Леванте
Леванте
3 1
Барселона Барселона
Севилья
Севилья
1 1
Атлетико М Атлетико М
2 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
3 0
Вольфсбург Вольфсбург
Байер
Байер
1 2
Боруссия М Боруссия М
Унион
Унион
0 0
Герта Герта
3 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Краснодар
Краснодар
16:30
Ростов Ростов
3 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
17:00
Лестер Сити Лестер Сити
Эвертон
Эвертон
19:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
3 ноября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
14:00
Мальорка Мальорка
Вильярреал
Вильярреал
16:00
Атлетик Б Атлетик Б
Осасуна
Осасуна
18:00
Алавес Алавес
3 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фортуна
Фортуна
17:30
Кёльн Кёльн
Аугсбург
Аугсбург
20:00
Шальке-04 Шальке-04
4 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Урал
Урал
14:00
Оренбург Оренбург
Крылья Советов
Крылья Советов
16:30
Рубин Рубин
Спартак М
Спартак М
19:00
Арсенал Арсенал
8 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ахмат
Ахмат
19:30
Урал Урал
8 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
23:00
Уотфорд Уотфорд
8 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
23:00
Леганес Леганес
8 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
22:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
9 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Рубин
Рубин
14:00
Динамо М Динамо М
Ростов
Ростов
16:30
Тамбов Тамбов
Спартак М
Спартак М
19:00
Крылья Советов Крылья Советов
9 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Челси
Челси
15:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Бёрнли
Бёрнли
18:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
18:00
Эвертон Эвертон
9 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
15:00
Вальядолид Вальядолид
Валенсия
Валенсия
18:00
Гранада Гранада
Эйбар
Эйбар
20:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 ноября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Герта
Герта
17:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Падерборн 07
Падерборн 07
17:30
Аугсбург Аугсбург
Майнц
Майнц
17:30
Унион Унион

Макгрегор признал свою вину в нападении на пожилого мужчину 

Газета.Ru + ещё 15 1 ноября 2019
Макгрегор признал свою вину в нападении на пожилого мужчину
Фото: Газета.Ru
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор на заседании окружного суда признал вину в нападении на пожилого мужчину в баре Дублина, передает ТАСС.
Как сообщает Irish Mirror, потерпевший не пришел на слушание, но принят извинения спортсмена, а также отказался от показаний против него.
Инцидент произошел в апреле 2019 года. Пожилой посетитель заведения отказался пить виски Макгрегора, после чего боец ударил мужчину по лицу. От потерпевшего спортсмена оттащили двое других посетителей бара.
Ранее Макгрегора обвинили в расизме и подали заявление в прокуратуру России.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
Украинскую звезду реалити-шоу отправили в нокаут на турнире по MMA Украинскую звезду реалити-шоу отправили в нокаут на турнире по MMA Хабиб пожелал Гастелуму нокаутировать Тилла на UFC 244 Хабиб пожелал Гастелуму нокаутировать Тилла на UFC 244 Боец UFC Гастелум сжульничал во время взвешивания Боец UFC Гастелум сжульничал во время взвешивания 
Теги:
MMA , Конор Макгрегор , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦСКА в меньшинстве сыграл вничью с «Зенитом»
ЦСКА в меньшинстве сыграл вничью с «Зенитом»
Боец UFC высмеял Нурмагомедова
Боец UFC высмеял Нурмагомедова
Гол Месси не спас «Барселону» от поражения
Гол Месси не спас «Барселону» от поражения
20-летний гонщик погиб после аварии на трассе
20-летний гонщик погиб после аварии на трассе
Дуэйн «Скала» Джонсон представил себя в MMA
Дуэйн «Скала» Джонсон представил себя в MMA
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение