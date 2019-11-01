Макгрегор признал свою вину в нападении на пожилого мужчину

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор на заседании окружного суда признал вину в нападении на пожилого мужчину в баре Дублина, передает ТАСС.

Как сообщает Irish Mirror, потерпевший не пришел на слушание, но принят извинения спортсмена, а также отказался от показаний против него.

Инцидент произошел в апреле 2019 года. Пожилой посетитель заведения отказался пить виски Макгрегора, после чего боец ударил мужчину по лицу. От потерпевшего спортсмена оттащили двое других посетителей бара.