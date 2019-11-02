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Боец UFC высмеял Нурмагомедова 

Lenta.ru 3 часа назад
Боец UFC высмеял Нурмагомедова
Фото: Reuters
Американский боец смешанного стиля (MMA) Кевин Ли признался, что не был впечатлен роликом, где россиянин Хабиб Нурмагомедов плывет против течения реки. Об этом он рассказал TMZ Sports.
«Чувак будто бы тонул. Он сражался за собственную жизнь!» — заметил он. «Это выглядит бесполезно. Не производит на меня никакого впечатления», — заключил боец.
Ли не скрывает, что давно рассчитывает на бой против россиянина. «Я целюсь в Нурмагомедова очень давно. Кажется, я нащупал свой способ», — отметил он.
Видео, где 31-летний россиянин плывет против течения реки в Дагестане, было опубликовано 15 октября. В описании к ролику автор подчеркнул, что спортсмен находится в ледяной воде.
В октябре 27-летний Ли также выражал желание встретиться с Нурмагомедовым в октагоне. Тогда он заметил, что его соотечественнику Тони Фергюсону придется непросто в поединке с россиянином. Фергюсон считается следующим оппонентом Нурмагомедова.
Ли известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он становился претендентом на чемпионский пояс организации. На его счету 17 побед и пять поражений в MMA.
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Теги:
MMA , Тони Фергюсон , Кевин Ли , Хабиб Нурмагомедов
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