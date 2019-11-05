Макгрегор отверг обвинения в домогательствах

Макгрегор отрицает все обвинения в сексуальных домогательствах

Менеджер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора Оди Аттар высказался об обвинениях в сексуальных домогательствах в отношении бойца.

Представитель ирландского бойца заявил, что спортсмен отрицает все обвинения.

"В конце концов, мы знаем кто он, он знает, кто он, и мы знаем, что есть истина", — приводит слова Аттара MMAJunkie.

В 2019 году Макгрегора дважды обвиняли в изнасиловании. В настоящее время оба дела не дошли до суда.

Ранее сообщалось, что Макгрегор оштрафован на €1000 за нападение на пожилого мужчину.