Макгрегор отверг обвинения в домогательствах

Менеджер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора Оди Аттар высказался об обвинениях в сексуальных домогательствах в отношении бойца.
Представитель ирландского бойца заявил, что спортсмен отрицает все обвинения.
"В конце концов, мы знаем кто он, он знает, кто он, и мы знаем, что есть истина", — приводит слова Аттара MMAJunkie.
В 2019 году Макгрегора дважды обвиняли в изнасиловании. В настоящее время оба дела не дошли до суда.
Ранее сообщалось, что Макгрегор оштрафован на €1000 за нападение на пожилого мужчину.