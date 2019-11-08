Магомедшарипов сбросил 4 кг менее чем за сутки

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1 ноября
Бундеслига
1 из 1
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Хоффенхайм
3
—
0
Падерборн 07
2 ноября
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Уфа
1
—
1
Локомотив М
Динамо М
1
—
1
Ахмат
Сочи
1
—
2
Тамбов
2 ноября
Английская Премьер-лига
3 из 8
Все матчи
Борнмут
1
—
0
Манчестер Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
2
—
0
Норвич Сити
Астон Вилла
1
—
2
Ливерпуль
2 ноября
Испанская Примера
3 из 4
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Эспаньол
1
—
2
Валенсия
Леванте
3
—
1
Барселона
Севилья
1
—
1
Атлетико М
2 ноября
Бундеслига
3 из 6
Все матчи
Айнтрахт Ф
5
—
1
Бавария
РБ Лейпциг
8
—
0
Майнц
Боруссия Д
3
—
0
Вольфсбург
3 ноября
Российская Премьер-лига
1 из 1
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Краснодар
2
—
2
Ростов
3 ноября
Английская Премьер-лига
2 из 2
Все матчи
Кристал Пэлас
0
—
2
Лестер Сити
Эвертон
1
—
1
Тоттенхэм Хотспур
3 ноября
Испанская Примера
3 из 6
Все матчи
Вальядолид
3
—
0
Мальорка
Вильярреал
0
—
0
Атлетик Б
Осасуна
4
—
2
Алавес
3 ноября
Бундеслига
2 из 2
Все матчи
Фортуна
2
—
0
Кёльн
Аугсбург
2
—
3
Шальке-04
4 ноября
Российская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Урал
1
—
2
Оренбург
Крылья Советов
0
—
0
Рубин
Спартак М
0
—
1
Арсенал
8 ноября
Российская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Ахмат
19:30
Урал
8 ноября
Английская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Норвич Сити
23:00
Уотфорд
8 ноября
Испанская Примера
1 из 1
Все матчи
Реал Сосьедад
23:00
Леганес
8 ноября
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Кёльн
22:30
Хоффенхайм
9 ноября
Российская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Рубин
14:00
Динамо М
Ростов
16:30
Тамбов
Спартак М
19:00
Крылья Советов
9 ноября
Английская Премьер-лига
3 из 6
Все матчи
Челси
15:30
Кристал Пэлас
Бёрнли
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
18:00
Шеффилд Юнайтед
9 ноября
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Алавес
15:00
Вальядолид
Валенсия
18:00
Гранада
Эйбар
20:30
Реал Мадрид
9 ноября
Бундеслига
3 из 5
Все матчи
Падерборн 07
17:30
Аугсбург
Герта
17:30
РБ Лейпциг
Майнц
17:30
Унион
10 ноября
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Оренбург
11:30
Уфа
Арсенал
14:00
Зенит
Сочи
16:30
ЦСКА
10 ноября
Английская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Манчестер Юнайтед
17:00
Брайтон энд Хоув Альбион
Вулверхэмптон
17:00
Астон Вилла
Ливерпуль
19:30
Манчестер Сити
10 ноября
Испанская Примера
3 из 5
Все матчи
Мальорка
14:00
Вильярреал
Атлетик Б
16:00
Леванте
Атлетико М
18:00
Эспаньол
10 ноября
Бундеслига
3 из 3
Все матчи
Боруссия М
15:30
Вердер
Вольфсбург
17:30
Байер
Фрайбург
20:00
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Боец UFC Магомедшарипов сбросил 4 кг менее чем за сутки
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2 часа назад
Фото: AP Photo/Jeffrey McWhorter
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