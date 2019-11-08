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Боец UFC Магомедшарипов сбросил 4 кг менее чем за сутки 

ТАСС + ещё 5 2 часа назад
Магомедшарипов сбросил 4 кг менее чем за сутки
Фото: AP Photo/Jeffrey McWhorter