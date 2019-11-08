Нурмагомедов поставил условие Макгрегору

Нурмагомедов заявил, что проведет бой-реванш только после десяти побед Макгрегора

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов готов провести бой-реванш с Конором Макгрегором, если ирландец одержит 10 побед в поединках с другими соперниками. Об этом Нурмагомедов заявил на пресс-конференции в Москве.

"Чтобы подраться за титул, я провел девять боев. Если он выиграет десять боев, я готов [провести реванш]", — сказал спортсмен.

Нурмагомедов победил болевым приемом Макгрегора осенью 2018 года. После боя на арене произошла потасовка, после которой Нурмагомедов и несколько членов его команды были дисквалифицированы.