Российский боец Волков объяснил слова Макгрегора о дагестанцах

Россиянин Александр Волков , выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), во время пресс-конференции в Москве дал оценку словам ирландца Конора Макгрегора , оскорбившим жителей Дагестана. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По мнению Волкова, 31-летний ирландец намеренно провоцирует Хабиба Нурмагомедова , которому в 2018-м году он уступил бой за титул чемпиона UFC в легком весе.

«Макгрегор пытается продать себя и сам бой. Но для нас в России это выглядит не очень корректно», — отметил Волков. Тяжеловес признал, что некоторые слова, которые использовал Макгрегор, он считает лишними.

Пресс-конференция Макгрегора в Москве прошла 24 октября. В ходе мероприятия ирландец отметил, что Нурмагомедов «бежит от противостояния с ним», и добавил, что «дагестанцы бегут и боятся». Его слова вызвали недовольство со стороны представителей региона. У входа в отель, где остановился боец, скопились дагестанцы. Кроме того, во время открытой тренировки в Макгрегора метнули бутылку с жидкостью желтого цвета.