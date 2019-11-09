Макгрегор сдал отрицательный тест на отцовство

СМИ: Макгрегор сдал ДНК-тест на отцовство ребёнка британской матери-одиночки

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сдал отрицательный ДНК-тест на отцовство ребёнка британки Терри Маррей, которая заявляла, что спортсмен является отцом её дочери.

Об этом сообщает Herald.

Маррей рассказала, что дочь родилась после проведённой ночи с Макгрегором в 2017 году. При этом она не указывала имя отца в свидетельстве о рождении.

ДНК-тест показал, что ирландец не является отцом ребёнка.