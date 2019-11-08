Бойца MMA парализовало после поединка

Бразильский боец MMA Радсон Калиокейн оказался частично парализован после «сушки» и поединка с бразильцем Матиосом Мендозой в Future Fighting Championships. Об этом сообщает The Sun

По данным издания, Калиокейна госпитализировали 19 октября. Врачи выяснили, что перед боем спортсмен Калиокейн сгонял вес, его организм оказался обезвожен. У него диагностировали тромб и кровоизлияние в мозг.

Невролог Калиокейна заявил, что тромб образовался из-за экстремального снижения веса, а не самого факта борьбы.

Калиокейн, чемпиона мира Titan в легчайшей весовой категории, отказался от титула, заявив, что сосредоточится на здоровье.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Азербайджане умер экс-боец ММА и бывший чемпион мира по боям без правил Хамис Мамедов. Незадолго до смерти спортсмен переболел гриппом, болезнь привела к осложнениям. Причиной его смерти врачи назвали тромбоэмболию легочной артерии. Брат Мамедова отмечал, что спортсмен одержал победу над Хабибом Нурмагомедовым на чемпионате Дагестана 2005-2006 годов.