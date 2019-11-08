Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг РФ 

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему не выносит российский флаг перед боями.
«В отличие от некоторых парней, которые выносят флаги, я не насилую женщин, не дерусь со стариками. Представляю страну по-своему», — сказал Нурмагомедов на мероприятии UFC в Москве, его слова приводит «Лента.ру».
Вероятно, Нурмагомедов имел в виду своего бывшего соперника Конора Магрегора, который появляется на октагоне с ирландским флагом и часто становится героем скандалов.
Нурмагомедов подчеркнул, что отсутствие флага на поединках не должно говорить об отсутствии патриотизма.
"Я не считаю, что если ты носишь флаг, то патриот, а если не носишь, то не патриот. Считаю, что надо сделать много вещей для того, чтобы поднять флаг своей родины, поэтому не считаю нужным носить флаг перед боем", — заявил Нурмагомедов.