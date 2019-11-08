Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг РФ

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему не выносит российский флаг перед боями.

«В отличие от некоторых парней, которые выносят флаги, я не насилую женщин, не дерусь со стариками. Представляю страну по-своему», — сказал Нурмагомедов на мероприятии UFC в Москве, его слова приводит «Лента.ру».

Вероятно, Нурмагомедов имел в виду своего бывшего соперника Конора Магрегора, который появляется на октагоне с ирландским флагом и часто становится героем скандалов.

Нурмагомедов подчеркнул, что отсутствие флага на поединках не должно говорить об отсутствии патриотизма.