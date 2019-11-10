Кадыров поздравил бойца Анкалаева с победой

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомеда Анкалаева с победой на турнире в Москве.
Россиянин нокаутировал южноафриканца Далча Лунгиамбула в третьем раунде.
"Поздравляю Анкалаева с блестящей победой! Также выражаю благодарность руководству и тренерскому штабу бойцовского клуба "Ахмат" за прекрасную подготовку спортсменов и высокие результаты", — написал Кадыров в Telegram.
Глава Республики пожелал Анкалаеву красивых побед в следующих поединках.
Турнир UFC Fight Night 163 прошел в Москве на "ЦСКА Арене" 9 ноября. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию события.
Ранее был объявлен лучший бой турнира UFC в Москве.