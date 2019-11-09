«Я большой фанат Путина»

Грег Харди: «Надеюсь встретить Путина в России. Я его большой фанат»

Американский боец Грег Харди надеется встретить президента России в Москве, куда он приехал ради боя с Александром Волковым на UFC Fight Night 163.

«Надеюсь, что смогу встретить в России Владимира Путина. Я его большой фанат. Держу кулачки на удачу. Надеюсь, что она там будет. Это будет суперхайпово!

Для меня встреча с Путиным очень важна. Это как дарование королевского титула. Вы знаете, что я — принц войны! Для меня важны королевские особы», — заявил Харди.

На счету Харди четыре боя в UFC: в двух он победил, один поединок был признан несостоявшимся, а другой он проиграл из-за дисквалификации.