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Боец UFC Нганну вызвал на поединок Волкова 

RT на русском 3 часа назад
Боец UFC Нганну вызвал на поединок Волкова
Фото: volkov_alex / instagram
Французский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганну вызвал на бой россиянина Александра Волкова после его победы над американцем Грегом Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.
«Молодец, Волков. Давай сделаем наш бой сейчас и, пожалуйста, не отказывайся снова со мной драться», — написал Нганну в своём Twitter.
Волков одолел Харди единогласным решением судей. Теперь на его счету 31 победа и семь поражений в MMA.
Ранее Волков заявил, что футболист Артём Дзюба смотрел его бой с Харди и передал поздравления с победой.
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Теги:
MMA , Александр Волков , Артем Дзюба , Фрэнсис Нганну
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