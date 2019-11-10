Боец UFC Нганну вызвал на поединок Волкова 

Французский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганну вызвал на бой россиянина Александра Волкова после его победы над американцем Грегом Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.
«Молодец, Волков. Давай сделаем наш бой сейчас и, пожалуйста, не отказывайся снова со мной драться», — написал Нганну в своём Twitter.
Волков одолел Харди единогласным решением судей. Теперь на его счету 31 победа и семь поражений в MMA.
Ранее Волков заявил, что футболист Артём Дзюба смотрел его бой с Харди и передал поздравления с победой.