Хищник из UFC вызвал на бой россиянина Волкова

33-летний тяжеловес поздравил Волкова с победой на московском турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). «Отличная работа! Теперь наша очередь. Но, пожалуйста, не отказывай мне снова», — написал Нганну.

Африканец предлагал свою кандидатуру перед турниром в Москве после сообщения о том, что первоначальный соперник Волкова бразилец Джуниор дос Сантос снялся с боя. Руководство UFC остановило выбор на американце Греге Харди.

На турнире в Москве 9 ноября Волков одержал победу над Харди единогласным решением судей. В главном бою победил другой россиянин Забит Магомедшарипов , который одолел американца Келвина Кэттера.

Нганну известен под прозвищем Хищник. На его счету победы над бывшими чемпионами UFC Андреем Орловским , Джуниором дос Сантосом и Кейном Веласкесом.

Волков провел шесть поединков под эгидой UFC, одержав пять побед и потерпев одно поражение.