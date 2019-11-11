«Буду сражаться всегда»: Диас о завершении карьеры

Диас не собирается завершать карьеру

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нейт Диас не покидает смешанные единоборства.

После турнира UFC 244, на котором американец уступил Хорхе Масвидалю техническим нокаутом в третьем раунде, атлет сделал неоднозначное заявление, воспринятое как объявление о завершении карьеры.

Однако Диас впоследствии прояснил ситуацию.

"Кто сказал, что я ухожу? Я буду сражаться всегда. Я и не собирался заканчивать карьеру, это уж точно", — цитирует Диаза MMAJunkie.

Стоит отметить, что всего в ММА Нейт провел 32 поединка, в которых одержал 20 побед и потерпел 12 поражений.